فيديو | "نجم الهلال استفزه فحاول الاعتداء عليه" .. تصرفات ياسر الشهراني الغريبة تخرج لاعب الاتحاد عن شعوره

كواليس جديدة عن أحداث الشغب في الكلاسيكو..

في كل ساعة تقريبًا، تظهر كواليس جديدة، عن كلاسيكو المملكة الكبير بين ناديي الاتحاد والهلال، ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024.

الهلال تأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على الاتحاد (2-1)، بملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، مساء أمس الثلاثاء، في كلاسيكو شهد طرد الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان الزعيم، في الدقيقة 41.

ونشر الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، مقطع فيديو يظهر أحمد الغامدي، جناح العميد الاتحادي الشاب؛ وهو يحاول "الاعتداء" على ياسر الشهراني، ظهير أيسر الزعيم الهلالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وخلال الساعات الماضية.. انتشر مقطع فيديو يظهر الغامدي، وهو يتوعد أحد لاعبي الهلال - لم تظهر ملامحه -؛ أثناء التوجه إلى ممر غرف الملابس.

لكن.. الفيديو الجديد الذي نشره العجلان عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الأربعاء، أوضح أن هذا اللاعب الهلالي؛ هو الشهراني، الذي بدأ افتعال المشكلة.

وحسب الفيديو الجديد؛ ذهب الشهراني إلى الغامدي، بعد إطلاق الحكم "صافرة نهاية" الكلاسيكو، ووجه له بعض الكلمات؛ لينفعل النجم الاتحادي الشاب، بشكل كبير للغاية، قبل تدخل سعود عبدالحميد، ظهير الهلال، في محاولة لتهدئته.