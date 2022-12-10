فيديو | نجم المغرب يسخر من بيبي بعد إهداره هدف تعادل البرتغال

لقطة طريفة من مدافع منتخب المغرب

احتفل جواد ياميق مدافع منتخب المغرب على طريقته الخاصة، بعدما أهدر بيبي مدافع منتخب البرتغال هدف محقق لمنتخب بلاده، خلال المباراة التي جمعت بين المنتخبين مساء السبت.

وحقق المنتخب المغربي الفوز على نظيره البرتغالي بهدف دون رد، ليتأهل إلى دور النصف نهائي ببطولة كأس العالم قطر 2022، ويحقق إنجازًا تاريخيًا.

وظهر الياميق وهو يقوم بتقبيل رأس بيبي، بعدما قام الأخير بلعب الكرة بالرأس إلى خارج المرمى، بدلًا من وضعها في شباك ياسين بونو حارس المغرب.

وتداولت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي تلك اللقطة، حيث اعتبرها البعض أن مدافع المغرب يسخر من لاعب البرتغال بعد إهداره التعادل.

وبهذا التأهل أصبح المنتخب المغربي هو أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم عبر التاريخ.