فيديو | نجما ريال مدريد "لا يعرفان ماذا يأكلان" في دبي!

الإمارة العربية باتت مكانًا يجذب كبار النجوم من شتى أنحاء العالم

لقطة طريفة ظهرت من دبي جمعت لاعبي ريال مدريد فينيسيوس جونيور وإدواردو كامافينجا وهما يأكلان في أحد المطاعم بالمدينة الإماراتية التي باتت ملجأ لكبار نجوم العالم من شتى المجالات لقضاء كل أنواع العطل.

استغل اللاعبان عطلة نهاية الأسبوع وسافرا إلى دبي، وهناك تناولا الطعام في مطعم ملحق بمنتجع "دبي أكواريوم" الذي يوثق الحياة المائية.

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وضع أمامهما طبقان فقام النادل بوضع قطعة في الطبق الخاص بكل منهما، أطلقا بعض التعليقات الضاحكة ورد فعلهما كان يوحي بأنها لا يعرفان بالضبط ما الذي يأكلانه على مائدة العشاء!.

وأدت اللقطة الطريفة بين اللاعبين إلى إثارة الضحك بينهما والنادل الذي بدوره أخذ يشرح لهما الطبق قبل أن يشرعا في تذوقه.