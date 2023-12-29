فيديو | تصرف مفاجئ أمام الإعلام .. نجل ياسين بونو يخطف الأضواء من حارس الهلال مجددًا

الهلال أسدل الستار على عام 2023 بالفوز (2-0) أمام الفيحاء

SHAHID

واصل إسحاق، نجل النجم المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خطف الأنظار في الملاعب السعودية، بتصرفاته "البريئة".

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إسحاق كان قد حصل على إعجاب جماهيري كبير، في الأيام الماضية؛ بعد انتشار مقطع فيديو له، وهو يسدد مجموعة من "ركلات الجزاء"، في مران فريق الهلال الأول.

ولم تمر سوى أيام قليلة، حتى خطف نجل بونو الأضواء من والده مجددًا؛ وذلك في أعقاب نهاية مباراة الزعيم أمام الفيحاء، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

بونو مر من منطقة التصريحات الإعلامية، بملعب الأمير فيصل بن فهد، الذي احتضن المباراة؛ بدون أن يدلي بأي حديث؛ حسب فيديو نشره الإعلامي حمد الصويلحي، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس".

المثير في الأمر، أن إسحاق هو من اتجه إلى الإعلاميين، وقام بخطف "الميكروفون" منهم؛ في محاولة للتحدث إلى وسائل الإعلام، في تصرف بريء للغاية.

جدير بالذكر أن ياسين بونو، انضم إلى الهلال في صيف 2023، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية الإسباني، والذي قدّم مستويات مبهرة معه.

SHAHID