فيديو | نجل رونالدو يُهين "مهووس والده" أمام مجموعة من الأطفال!

نجل كريستيانو رونالدو يخطف الأنظار

اندمج كريستيانو جونيور نجل نجم نادي النصر بشكل كبير، بزملائه في العاصمة السعودية الرياض، حيث أصبحت له شعبية مثل والده بين الأطفال السعوديين.

وانتشر مقطع فيديو لنجل كريستيانو في إحدى الساحات الكروية في الرياض، وهو يمارس كرة القدم رفقة زملائه، بحضور اليوتيوبر الأمريكي "سبيد" المعروف بهوسه بالنجم البرتغالي رونالدو.

وقام كريستيانو جونيور بإهانة مهووس والده كرويًا، بعدما مرر الكرة من بين قدميه، وسط حضور عدد كبير من الأطفال الذين تفاعلوا بشكل كبير مع ما قام به نجل نجم النصر.

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واكتفى سبيد بمشاهدة نجل رونالدو وهو يمر من بين لاعبي الفريق الخصم، حتى نجح في وضع الكرة في المرمى بنجاح، وسط احتفالات كل الأطفال المتواجدين خارج الملعب.

ويلعب نجل كريستيانو رونالدو في فريق البراعم بنادي النصر، حيث يتم الاعتماد عليه بصفة أساسية في مباريات فريقه.