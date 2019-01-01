فيديو - نتيجة مباراة الهلال والسد في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا

تابع بالفيديو أهداف ونتيجة مباراة الهلال والسد في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019، والمقامة حاليًا على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض

أحمد رضوان | تويتر

يستضيف الهلال السد في ملعب جامعة سعود بالعاصمة السعودية الرياض اليوم، وتجري المباراة حالية بين الزعيمين السعودي والقطري في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

انتهى لقاء الذهاب في ملعب جاسم بن حمد بالدوحة بانتصار الموج الأزرق على الأبيض بأربعة أهدافٍ لهدف، وبذلك يحتاج عيال الذيب إلى الفوز بفارق لا يقل عن 3 أهداف لعمل ريمونتادا تاريخية وخطف بطاقة التأهل من أصحاب الأرض.

مباراة الهلال والسد مباشر

نتيجة مباراة الهلال والسد

كانت بداية الهلال قوية وحاول الوصول لشباك السد لقتل اللقاء مبكرًا وتصعيب مهمة العودة في النتيجة، وبالفعل نجح سالم الدوسري في خطف هدف التقدم مبكرًا في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، وذلك بعد أن ارتدت الكرة من الدفاع القطري الذي أبعد عرضية من الشهري، فوجدت الكرة جناح المنتخب السعودي الذي أودع الكرة في الشباك.

هدف ⚽️



البداية التي كان يبحث عنها الموج الأزرق 🌊



الهلال 1 السد 0#ACL2019 pic.twitter.com/jVepdJ09ZY — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) October 22, 2019

انتفض السد بعد هدف تقدم الهلال وسجل 3 أهدافٍ متتالية، جاء الأول عن طريق أكرم عفيف من نقطة الجزاء، حيث سدد الكرة على يسار المعيوف الذي طار عليه لكنها عبرت من تحت يده اليسرى.

فيديو : هدف #السد يتعادل 1 - 1 مع #الهلال_السعودي عن طريق اكرم عفيف من ركلة جزاء د16 .. في إياب نصف نهائي #دوري_أبطال_آسيا #كلنا_قطر pic.twitter.com/4MI15LVAvP — قنوات الكاس (@alkasschannel) October 22, 2019

سجل الثاني نام تاي هي بعد أن وصلت له الكرة في منطقة الجزاء من حسن الهيدوس، الذي مررها له بعد عرضية من هاشم علي، فلم يرفض الكوري الجنوبي الهدية وسدد كرة سكنت شباك حارس المنتخب السعودي.

أما الثالث فسجله صانع الهدف الثاني بعد متابعة كرة افتكها الدفاع الهلالي من الكوري الجنوبي، قابلها نجم المنتخب القطري بتسديدة قوية سكنت شباك المعيوف.

لم يقف الهلال مكتوف الأيدي، بل تقدم وحاول تسجيل الثاني، وبالفعل نجح في ذلك وسجل جوميس الهدف الأول له والثاني للموج الأزرق بعد عرضية متقنة من جوفينكو قابلها الفرنسي بتسديدة عبرت للشباك من على يمين سعد الشيب.