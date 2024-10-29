فيديو| ناتالي بورتمان نجمة هوليوود تقصف ريال مدريد.. ولامين يامال ينفجر ضاحكًا!

ريال مدريد أكثر المتضررين من كل ما حدث في حفل الكرة الذهبية

حضرت الممثلة الأمريكية الشهيرة ناتالي بورتمان حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية بالعاصمة الفرنسية باريس، وعلى هامش الحفل أفصحت عن ميولها البرشلونية بوضوح!.

فقد تم نشر لقطات لبورتمان وهي ترافق لاعبي برشلونة المرشحين للجوائز والمتوجين ببعضها، وهم داني أولمو، لامين يامال وباو كوبارسي، وتقف وسطهم لالتقاط الصور.

خلال إحدى الصور، رفعت بورتمان يديها برقم "4" مشيرة بأصابعها، في لمز واضح لريال مدريد بعد الهزيمة برباعية كاملة أمام برشلونة في الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بعد التقاط الصورة التفتت بورتمان إلى لامين يامال الذي شاركها الضحك وأومأ لها بإشارة الرقم 4 أيضًا، وسط سعادة واضحة من كل من أولمو وكوبارسي.

مباراة الكلاسيكو ذات النتيجة المدوية كانت حاضرة بقوة في حفل الكرة الذهبية، حيث استدعاها كل من جوان لابورتا ولامين يامال وداني أولمو في تصريحاتهم خلال حضور الحفل.