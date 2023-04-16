فيديو | ميشايل × عبد الرحمن غريب .. أرقام متقاربة والديربي فرصة الموسم

الهلال يُواجه النصر مساء الثلاثاء القادم

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يخوض الهلال والنصر مباراة صعبة في ديربي الرياض مساء الثلاثاء القادم، وذلك في مباراة مقدمة من الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

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اللقاء يأتي في ظروف صعبة ومضطربة للفريقين، ومن المتوقع أن يكون للقدرات الفردية دورًا حاسمًا في اللقاء، ولذا نستعرض اليوم مقارنة سريعة بين جناحي الفريقين، البرازيلي ميشايل والسعودي عبد الرحمن غريب، وقد شارك فيها الجمهور السعودي.

لعب ميشايل مع الهلال في دوري روشن هذا الموسم 22 مباراة في دوري روشن، منها 15 أساسيًا، سجل بها 5 أهداف وصنع مثلهم ضمن 25 فرصة سانحة للتسجيل، وقد وصلت دقة تمريراته إلى 73% وانخفضت في نصف ملعب الخصم إلى 62%.

أدوار الجناح البرازيلي الدفاعية مع الهلال جيدة جدًا، إذ نجح في افتكاك الكرة 11 مرة بنسبة نجاح بلغت 65%، وقد شتت الكرة 5 مرات ومنع التسديد مرة واحدة، ولم يحصل على أي ركلة جزاء.

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على الجانب الآخر، لعب عبد الرحمن غريب 20 مباراة مع النصر في الموسم الجاري من الدوري السعودي منها 15 أساسيًا، لم يُسجل سوى 4 أهداف وصنع مثلهم ضمن 32 فرصة، دقة تمريراته وصلت إلى 84% وقد تراجعت في نصف ملعب الخصم إلى 78%.

أدواره الدفاعية ليست قوية، إذ لم ينجح في افتكاك الكرة سوى 3 مرات بنسبة 50% ولم يشتت الكرة أو يمنع التسديد أبدًا، ولم يحصل على أي ركلة جزاء.

مراسلنا في الرياض سأل الجمهور السعودي حول المقارنة بين اللاعبين، وقد جاءت النتيجة متعادلة بأربعة أصوات لكل منهما، مما يُثبت أن المستوى والمردود متقارب فعلًا على مدار الموسم، وإن مالت الكفة في الأسابيع الأخيرة لصالح ميشايل.

المثير في المقارنة بين اللاعبين أن بدايتهما عكس ما وصلا له، ميشايل بدأ الموسم بشكوك كبيرة وكان الجميع يُطالب برحيله حتى أصبح تدريجيًا عنصرًا مهمًا وأساسيًا وحاسمًا في الهلال، فيما كان الجميع في النصر يضع الكثير من الآمال على عبد الرحمن غريب لكن موسمه أعيق بالإصابات الكثيرة وتذبذب المستوى حتى كان الختم بخلاف مع المدرب السابق رودي جارسيا.

المباراة القادمة فرصة كبيرة لغريب لاستعادة ثقة الجمهور النصراوي فيما هي فرصة كذلك لميشايل لتأكيد أحقيته بالاستمرار في الهلال أو حتى تحسين العروض القادمة له من البرازيل.

Shahid