فيديو | ميسي يلاحق كريستيانو رونالدو خارج الملعب بمشروع جديد!

ظهور لافت للنجم الأرجنتيني وزوجته في المراحل الأخيرة

يستعد الأسطورة ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي وقائد منتخب الأرجنتيني، لإطلاق مشروب طاقة جديد من إنتاجه الخاص في منتصف شهر يونيو المقبل.

ونشر النجم الأرجنتيني مقطع فيديو له عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء زيارته للمصنع المعني بتصنيع المشروب الجديد والذي سيكون الواجهة الإعلانية له أيضًا.

وعلق ميسي على الفيديو المنشور عبر حسابه بمنصة "إنستجرام": "بذلنا جهدًا كبيرًا في التحضير لإطلاق مشروب طاقة مُرطب، لأن هذا الأمر مهم جدًا للجميع ونريد التأكد من أننا نحصل عليه بشكل صحيح".

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وأضاف: "عدنا للتو من المنشأة التي قمنا فيها بالتحقق من التقدم الذي أحرزناه، وتعلمنا بالضبط كيف يتم صنع مشروب الطاقة من الجيل التالي".

وتابع ميسي: "نواصل العمل، ونستعد لإطلاق العلامة التجارية الجديدة لمشروبات الطاقة، لأن الترطيب هو المفتاح بالنسبة لنا".

وختم النجم الأرجنتيني: "زيارة ممتعة للغاية للمصنع، تعرفنا على كيفية صنع هذا المشروب الصحي الجديد".

يذكر أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، كان قد أطلق مشروعه الخاص "Ursu" المخصص لإنتاج زجاجات المياه المعدنية بطريقة صحية، قبل عام واحد تقريبًا.