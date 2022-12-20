فيديو| ميسي كان قريبًا من النهاية.. احتفالات الأرجنتين كادت تؤدي إلى كارثة!

جماهير كرة القدم تضع أياديها على القلوب!

كان من الممكن أن يمر العالم بخبر شديد السوء أثناء احتفال الأرجنتين بلقب كأس العالم في العاصمة بوينس آيرس.

أثناء مرور لاعبي الألبيسيليستي بالعربة المكشوفة في العاصمة الأرجنتينية، كان ليونيل ميسي ورفاقه على بعد سنتيمترات قليلة من التعرض لشحنة كهربائية عالية، وربما كان أحدهم ليتم حجزه وتمر الحافلة ويظل معلقًا في الهواء.

الفيديو الذي ظهر من الاحتفالات يريك أن ميسي ورفاقه تحلوا بالهدوء الكافي ليأخذوا قرارًا سريعًا، ربما كان أسرع من قرار إحراز الكرة في أي من شباك الخصوم الذين مر التانجو على ظهورهم من أجل حصد أغلى الألقاب.

أثناء المرور بالحافلة، كادوا يصطدمون بأسلاك أعمدة الإنارة، لولا أنهم قد تفادوها بحركة سريعة وبرد فعل لولاه لربما تلقى العالم خبرًا محزنًا في خضم هذه الاحتفالات.