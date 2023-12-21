فيديو | ميتروفيتش عادل كريستيانو رونالدو .. الهلال يكتسح أبها في ليلة مهرجان الأهداف المرعبة

قطار الهلال يواصل اكتساح المنافسين في دوري روشن السعودي

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ضرب خصومه الواحد تلو الآخر، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ وهذه المرة كان الضحية هو أبها، الذي سقط بسبعة أهداف مقابل لا شيء، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وبهذه النتيجة.. رفع الهلال رصيده إلى النقطة 50؛ ليغرد وحيدًا في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، وبفارق 13 نقطة عن النصر "الوصيف"، والذي لعب مباراتين أقل.

سيطر الهلال على الكرة تمامًا، في بداية المباراة؛ إلا أن الخطورة الأولى جاءت من أبها، في الدقيقة السادسة؛ عندما أنقذ الحارس المغربي العملاق ياسين بونو، تسديدة خطيرة كانت في طريقها إلى الشباك، بعد أن حوّلت الكرة اتجاهها.

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واستمر الفريق الأبهاوي، في تهديد مرمى الهلال، عندما أهدر المهاجم الغيني فرنسوا كامانو، فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 12، قبل أن تأتي أول خطورة للزعيم، بعدها بدقيقة واحدة فقط، عن طريق المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش.

وفي الدقيقة 18.. افتتح الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان نادي الهلال، أهداف فريقه، بعد عرضية رائعة من الظهير الأيسر ياسر الشهراني، قبل أن يضاعف مواطنه ميتروفيتش "النتيجة"، من ركلة جزاء في الدقيقة 25.

وأهدر الثنائي ميتروفيتش والبرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، فرصة "مزدوجة" للهلال في الدقيقة 32؛ بعد لعبة أكثر من رائعة بـ"الكعب" من سافيتش.

وحرم القائم، أليكساندر ميتروفيتش من تسجيل الهدف الثاني الشخصي والثالث للزعيم الهلالي، في الدقيقة 37؛ بعد سلسلة من مهارات سالم الدوسري ومالكوم دي أوليفيرا، داخل منطقة جزاء أبها.

الشوط الثاني من مباراة الهلال وأبها

وعاد المهاجم الصربي، لإهدار الفرص في الشوط الثاني؛ عندما سدد كرة خطيرة في جسد حارس مرمى نادي أبها، في الدقيقة 57؛ قبل أن يستعرض البرازيلي ميشايل، بعدها بـ3 دقائق فقط، قبل أن تصطدم الكرة في العارضة؛ ليضيع الهدف الهلالي الثالث.

وبعد سلسلة من الفرص المهدرة.. عاد الهلال للضرب بقوة في الثلث ساعة الأخيرة؛ عندما أحرز سالم الهدف الثالث في الدقيقة 72، قبل أن يضيف سافيتش "الرابع"، بعدها بـ7 دقائق.

ولم يكتفِ الهلال بذلك؛ حيث أضاف محمد كنو، متوسط ميدان نادي الهلال، الخامس لفريقه في الدقيقة 82، قبل أن يختتم البرتغالي روبن نيفيش والصربي سافيتش، مهرجان أهداف الزعيم، بثنائية في الدقيقتين 86 والوقت بدل الضائع.

جدير بالذكر أن ميتروفيتش، تصدر قائمة هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 16 هدفًا؛ ليتساوى مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر.

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