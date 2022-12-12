فيديو | استغلال الإنجاز لخدمة الإسلام .. ثنائي المغرب يوجه رسالة لغير المسلمين

"انضموا إلينا، تعالوا إلى السلام"

مع تسليط الضوء على لاعبي المنتخب المغربي في الفترة الحالية مع تحقيقهم الإنجازات في كأس العالم قطر 2022، أراد الثنائي زكريا بوخلال وعبد الحميد صابيري، استغلال الموقف، لنشر الديانة الإسلامية بين الشعوب الأجنبية.

أسود الأطلس ينافسون حاليًا على بطاقة التأهل لنهائي الحدث العالمي، إذ يواجهون منتخب فرنسا، بعد غدٍ الأربعاء، في إنجاز يحدث لأول مرة في تاريخ مشاركات العرب في المونديال.

وفي ظل هذا الإنجاز، انتشر فيديو لصابيري وبوخلال، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يدعوان غير المسلمين، لاعتناق الديانة الإسلامية.

وقال الثنائي، خلال فيديو: "إلى أصدقائنا غير المسلمين، انضموا إلينا، ادخلوا في الإسلام، تعالوا إلى الجانب الجيد، تعالوا إلى السلام، تعالوا لتفوزوا بالآخرة، الأمر ليس صعبًا، حي على الصلاة، حي على الفلاح".

يذكر أن المغرب تأهلت لقبل نهائي مونديال قطر بعد إطاحة منتخبي إسبانيا والبرتغال من طريقها في دور الـ16 وربع النهائي.