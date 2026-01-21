فيديو: مواهب دوري جوّي 2025-2026 .. نجوم تستحق المتابعة في دوري الشباب السعودي

يترقّب عشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية جولة جديدة من الإثارة والتنافس، مع استمرار منافسات دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، إحدى أحدث المسابقات التي أطلقها الاتحاد السعودي لكرة القدم ضمن مشروعه لتطوير قاعدة المواهب الشابة. وتُبث مباريات البطولة مجانًا عبر منصة stc tv، من خلال تسجيل بسيط باستخدام البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف، دون أي رسوم.

المسابقة التي انطلقت رسميًا مع الموسم الرياضي 2025-2026، نجحت منذ جولاتها الأولى في لفت الأنظار، بعدما شهدت الجولات العشر الماضية مستويات فنية مميزة ومواجهات قوية بين أندية الشباب، وسط توقعات باستمرار الندية مع انطلاق الأسبوع الحادي عشر من المنافسات.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن إطلاق دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا كجزء من رؤية تطويرية متكاملة تستهدف رفع جودة المنافسة بين لاعبي الفئات السنية، وتهيئتهم بشكل أفضل للانتقال إلى كرة القدم الاحترافية. ويحظى الدوري برعاية شركة stc لمدة موسمين متتاليين، هما 2025-2026 و2026-2027، في إطار دعمها المستمر للمشاريع الرياضية الوطنية.

وتُعد منصة stc tv الناقل الحصري لمباريات البطولة، حيث تتيح للجماهير متابعة جميع اللقاءات مجانًا وبجودة عالية، ما يمنح المسابقة انتشارًا أوسع ويعزز من حضورها الجماهيري، سواء داخل المملكة أو خارجها.

من الناحية التنظيمية، تم اعتماد مشروع الدوري في يناير 2025، قبل أن تنطلق نسخته الأولى رسميًا في 15 سبتمبر من العام نفسه، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا. وجاء اختيار الأندية بناءً على نظام تأهلي يراعي نتائج فرق الشباب في دوري المناطق تحت 21 عامًا، حيث تأهلت الأندية الثلاثة الأولى من كل منطقة، إلى جانب فريق مميز تم اختياره ضمن برنامج دعم الفئات السنية.

وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة عبر مرحلتين أساسيتين. في المرحلة الأولى، وهي مرحلة الدوري، يشارك 24 فريقًا للشباب، بواقع 18 فريقًا من أندية دوري روشن السعودي و6 فرق من دوري يلو. ويخوض كل فريق 20 مباراة بنظام الذهاب والإياب، حيث تُحتسب النقاط لتحديد ترتيب الفرق في جدول الدوري.

أما المرحلة الثانية، فهي مرحلة التصفيات، التي تشهد تنافسًا أكثر شراسة، إذ تتأهل الفرق الأربعة الأولى مباشرة إلى الدور ربع النهائي، بينما تدخل الفرق التي تحتل المراكز من الخامس حتى الثاني عشر في ملحق خاص، يتأهل عنه أربعة فرق إضافية لاستكمال عقد المتأهلين إلى دور الثمانية.

ومن دور الـ8 وحتى المباراة النهائية، تُلعب المواجهات بنظام خروج المغلوب، وصولًا إلى النهائي الذي سيُحدد بطل النسخة الأولى من دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا. ومع تواصل المنافسات، يواصل الدوري ترسيخ مكانته كإحدى الركائز الأساسية في منظومة تطوير كرة القدم السعودية، وصناعة جيل جديد من المواهب القادرة على خدمة المنتخبات الوطنية مستقبلًا.