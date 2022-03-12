غرائب وطرائف
فيديو| من البيت الأبيض إلى قطر.. جو بايدن يدعم منتخب أمريكا في كأس العالم
أحمد مجدي
5:46 م غرينتش+3 3/12/2022
دعم واضح من الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنتخب بلاده في كأس العالم 2022 في قطر، ظهر عبر مقطع فيديو دعائي طريف على تويتر ونشر على الحساب الرسمي للرئيس.
يظهر المقطع قائد المنتخب الأمريكي تايلز أدامز وهو يركل كرة الرحلة من أحد ملاعب التدريب في قطر فتطير في الهواء وتستقر نهارًا داخل البيت الأبيض.
يتلقف الكرة الرئيس الأمريكي بايدن ثم يقول: "هذه تسمى كرة القدم، هيا يا أمريكا".. ويردف: "سوف تفعلونها يا شباب!".
Good kick, @tyler_adams14.— President Biden (@POTUS) December 3, 2022
Let’s go @USMNT! pic.twitter.com/lEPC0UHXlI
وتواجه الولايات المتحدة نظيرتها هولندا في أولى مباريات دور الـ16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.