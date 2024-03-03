فيديو | تسديدة من منتصف الملعب.. دفاع بيلباو يمنع هدفًا محققًا لبرشلونة!

لقطة كادت تأتي بالتقدم لبرشلونة أمام جماهير سان ماميس!

شهدت مواجهة برشلونة أمام نظيره أتلتيك بيلباو لقطة كاد يحقق من برشلونة التقدم في المواجهة المقامة على ملعب سان ماميس.

اللقطة جاءت في الدقيقة الـ 31 من عمر المباراة، عندما تقدم حارس الفريق الباسكي لإنقاذ إنفراد فترك مرماه خاليًا.

الكرة التي أبعدها الحارس أوناي سيمون وجدها جواو كانسيلو في قدمه بعد منتصف الملعب بقليل، فحاول تسديدها بشكل مباشر في المرمى.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

عاد الحارس سريعًا، لكن بسبب قلة التنسيق بينه وبين مدافع أتلتيك بيلباو كادت الكرة أن تسكن في الشباك.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد خسر ثنائي الوسط، فرينكي دي يونج وبيدري جونزاليس بسبب الإصابة.