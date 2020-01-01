بيراميدز v الاتحاد

فيديو: ملخص مباراة بيراميدز والاتحاد في الدوري المصري 2021

أحمد رضوان
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بيراميدز - إنبي - محمود جاد - عبد الله السعيد
شاهد ملخص وأهداف مبارة بيراميدز والاتحاد في إطار الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز 2020-2021، والتي انتهت بفوز زعيم الثغر بهدفين لهدف

استضاف ستاد الدفاع الجوي مباراة قوية بين بيراميدز والاتحاد في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، وانتهت المباراة بانتصار زعيم الثغر بهدفين لهدف.

سجل عبد الله السعيد الهدف الأول في المباراة لنادي بيراميدز، حيث أرسل له توفيق عرضية من اليمين قابلها برأسية مرت لشباك محمد صبحي.

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    سجل عمار حمدي التعادل للاتحاد في الدقيقة 44، وذلك بعد أن تلاعب بدفاع بيراميدز ومر إلى يسار منطقة الجزاء، ثم أرسل تسديدة اصطدمت في القائم الأيسر لمرمى إكرامي وسكنت الكرة الشباك.

    سجل الاتحاد السكندري الهدف الثاني في الدقيقة 96 من عمر المباراة، وجاء من عرضية من اليمين عن طريق محمود رزق، قابلها خالد الغندور برأسية سكنت شباك شريف إكرامي.

    تعرض رمضان صبحي لبطاقتين صفراوتين في مباراة بيراميدز والاتحاد، كانت الثانية بعد اعتراضه عقب إطلاق صافرة النهاية على إلغاء الحكم ركلة جزاء لفريقه بعد العودة للفيديو، وبذلك سيغيب نجم الأهلي السابق عن مباراة الزمالك.

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