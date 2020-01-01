فيديو: ملخص مباراة بيراميدز والاتحاد في الدوري المصري 2021

شاهد ملخص وأهداف مبارة بيراميدز والاتحاد في إطار الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز 2020-2021، والتي انتهت بفوز زعيم الثغر بهدفين لهدف

استضاف ستاد الدفاع الجوي مباراة قوية بين بيراميدز والاتحاد في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، وانتهت المباراة بانتصار زعيم الثغر بهدفين لهدف.

الاتحاد السكندري يحقق فوزا مثيرا على بيراميدز١/٢ في مباراة درامية

أحزر ثنائية الاتحاد عمار حمدي فى الدقيقة 44 وخالد الغندور فى الدقيقة 96.. بينما أحرز عبدالله السعيد هدف بيراميدز الوحيد فى الدقيقة 34 #الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/KuUlBFi3mQ — WATCH iT! (@WatchiTMENA) December 12, 2020

سجل عبد الله السعيد الهدف الأول في المباراة لنادي بيراميدز، حيث أرسل له توفيق عرضية من اليمين قابلها برأسية مرت لشباك محمد صبحي.

جدول مباريات الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

المزيد من الفرق

سجل عمار حمدي التعادل للاتحاد في الدقيقة 44، وذلك بعد أن تلاعب بدفاع بيراميدز ومر إلى يسار منطقة الجزاء، ثم أرسل تسديدة اصطدمت في القائم الأيسر لمرمى إكرامي وسكنت الكرة الشباك.

سجل الاتحاد السكندري الهدف الثاني في الدقيقة 96 من عمر المباراة، وجاء من عرضية من اليمين عن طريق محمود رزق، قابلها خالد الغندور برأسية سكنت شباك شريف إكرامي.

تعرض رمضان صبحي لبطاقتين صفراوتين في مباراة بيراميدز والاتحاد، كانت الثانية بعد اعتراضه عقب إطلاق صافرة النهاية على إلغاء الحكم ركلة جزاء لفريقه بعد العودة للفيديو، وبذلك سيغيب نجم الأهلي السابق عن مباراة الزمالك.