فيديو: ملخص مباراة الأهلي والترسانة في كأس مصر 2020

شاهد أهداف مباراة الأهلي والترسانة في دور 16 من كأس مصر 2020، والتي أقيمت على استاد السلام وانتهت لصالح الشياطين الحمر بهدفين لهدف..

استضاف استاد السلام مباراة الأهلي والترسانة في إطار مباريات دور 16 من كأس مصر 2020، وانتهى اللقاء بفوز المارد الأحمر بهدفين لهدف.

#الاهلي إلى ربع نهائي كأس مصر بثنائية أمام #الترسانة

احرز هدفي الأهلى جونيور أجاي فى الدقيقتين 7 و15 بينما أحرز إبراهيم منصور هدف الترسانة الوحيد فى الدقيقة 42

شوف أهداف كأس مصر فقط وحصريا على #WATCHiT pic.twitter.com/VWWaQbVjw4 — WATCH iT! (@WatchiTMENA) September 30, 2020

سجل الهدف الأول للنادي الأهلي جونيور أجايي في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، وجاء الهدف بعد تمريرة من الشحات لمروان الذي مرر الكرة لبادجي فحولها للنيجيري الذي أرسل تسديدة من يسار المنطقة سكنت الشباك.

أضاف أجايي الهدف الثاني له وللمارد الأحمر في الدقيقة 15، حيث أرسل حسين الشحات عرضية أرضية من على يمين منطقة الجزاء حولها النيجيري للمرمى.

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سجل الترسانة الهدف الأول في الدقيقة 42 من عمر المباراة، وجاء الهدف من عرضية من اليمين من خطأ احتسبه الحكم للشواكيش، قابلها إبراهيم منصور برأسية عبرت للشباك من على يسار الحارس مصطفى شوبير.

بهذه النتيجة صعد الأهلي لربع نهائي كأس مصر وسيواجه أبو قير للأسمدة، لكن لم يتم تحديد موعد المباراة حتى الآن.