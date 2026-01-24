فيديو | ملخص فوز الأهلي على نيوم في دوري روشن السعودي

اكتسح الأهلي السعودي مضيفه نيوم بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ18 من دوري روشن للمحترفين.

جاءت الأهداف في الشوط الثاني عن طريق إيفان توني (ركلة جزاء)، ورياض محرز، وإنزو ميلوت، مستغلين النقص العددي بعد طرد لاعب نيوم خليفة الدوسري.

بهذا الفوز السابع توالياً، رفع الأهلي رصيده إلى 40 نقطة منفرداً بوصافة الدوري، بينما تجمد رصيد نيوم عند 21 نقطة.