فيديو مفبرك وقضية جديدة .. عبدالرزاق حمدالله ينتصر ويحصل على حقه من الجميع!

فيديو مفبرك انتشر بشأن حمد الله ولاعب نادي العدالة

مازالت محاولات النيل من النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي الاتحاد، حيث انتشر فيديو له خلال الساعات الماضية، يتهمه فيه البعض بتوجيه حركة غير لائقة لمدافع نادي العدالة.

وبعد أن طالب البعض بإيقاف حمد الله بسبب ارتكاب حركة غير لائقة بالمرة، تبين أن الفيديو المنتشر مُفبرك وغير صحيح بالمرة.

وفي نفس السياق، كشف الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، عن انتصار حمد الله في دعوة قضائية ضده في المحكمة العامة في جدة من أحد الأندية.

وأشار العجلان إلى أن القضية تم اتهام حمد الله فيها باتهامات باطلة تخص سكنه، وطلب منه تعويض بمبلغ مالي كبير، ولكن المحكمة حكمت برد الدعوى.

وقد تولى الترافع في القضية المحامي فهد بارباع، لينتصر حمد الله في القضية، وينتصر على الجميع اليوم.