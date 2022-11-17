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فيديو | مفاجأة لجيرو في فندق إقامة فرنسا خلال كأس العالم!

أحمد الغنام
5:10 م غرينتش+3 17‏/11‏/2022
Olivier Giroud France Austria 2022
يبدو أن جيرو انبهر للغاية بالتفاصيل الخاصة بغرفته في فندق الإقامة خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022.

استعرض أوليفييه جيرو مهاجم منتخب فرنسا تفاصيل غرفة فندق إقامة "الديوك" في العاصمة القطرية، الدوحة، خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022.

منتخب فرنسا اختار الإقامة خلال مونديال قطر في منتجع المسيلة، والذي يقع في قلب العاصمة القطرية، وعلى بعد 15 دقيقة فقط من الخليج الغربي.

مساحة المنتجع الإجمالية تبلغ 14 ألف متر مربع، ويركز في خدماته الأساسية على المياه، ويمثل المعنى الحقيقي لمصطلح "المسيلة" الذي يعني تدفق المياه، عبر 4 عوالم مختلفة في المنتجع.

جيرو استعرض تفاصيل غرفته في المنتجع خلال كأس العالم 2022، والتي شهدت العديد من التفاصيل المثيرة، وذلك عبر خاصية "القصص" بحسابه على تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي.

ويبدو أن المهاجم الفرنسي كان معجبًا للغاية بما وجده في مقر الإقامة، حيث كانت صورته تتصدر باب الغرفة، مع العديد من التفاصيل المتعلقة بالألوان داخل الغرفة، والمستمدة من العلم الفرنسي.

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