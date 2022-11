فيديو | مفاجأة لجيرو في فندق إقامة فرنسا خلال كأس العالم!

استعرض أوليفييه جيرو مهاجم منتخب فرنسا تفاصيل غرفة فندق إقامة "الديوك" في العاصمة القطرية، الدوحة، خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022.

منتخب فرنسا اختار الإقامة خلال مونديال قطر في منتجع المسيلة، والذي يقع في قلب العاصمة القطرية، وعلى بعد 15 دقيقة فقط من الخليج الغربي.

مساحة المنتجع الإجمالية تبلغ 14 ألف متر مربع، ويركز في خدماته الأساسية على المياه، ويمثل المعنى الحقيقي لمصطلح "المسيلة" الذي يعني تدفق المياه، عبر 4 عوالم مختلفة في المنتجع.

جيرو استعرض تفاصيل غرفته في المنتجع خلال كأس العالم 2022، والتي شهدت العديد من التفاصيل المثيرة، وذلك عبر خاصية "القصص" بحسابه على تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي.

Olivier Giroud shows his hotel room in Qatar for the World Cup! 🤩🇫🇷 pic.twitter.com/oauQoe6OPT