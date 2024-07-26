فيديو | "أحياها مطرب عالمي" .. حفلة خاصة في منزل كريستيانو رونالدو بإجازته الصيفية

الحفل أقيم في حضور جورجينا وأبناءه

يستمتع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، بإجازته الصيفية مع عائلته الصغيرة بعد الانتهاء من مشاركته مع "يورو 2024".

ونشرت شبكة "B24" المختصة بمتابعة الحياة اليومية لنجوم كرة القدم، على منصة "X" (تويتر سابقًا) مقطع فيديو من لحظات سعيدة لرونالدو مع أسرته في منزلهم الخاص بالبرتغال.

وظهر رونالدو في مقطع فيديو داخل منزله مع أسرته بينما يستمتع بحفلة خاصة يغني فيها المطرب البرتغالي الشهير ريتشي كامبل، الذي يرتبط بعلاقة صداقة قوية مع الدون.

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ولم ينته رونالدو من فترة إجازته بعد، حيث تأكد غيابه عن معسكر النصر الذي انطلق يوم 7 يوليو الجاري والذي سيمتد حتى مطلع أغسطس المقبل.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن كريستيانو اتفق مع إدارة العالمي على الانضمام للمعسكر الثاني في مدينة ماربيا الإسبانية.

وكانت إدراة النصر قد منحت الدون إجازة بعد فراغه من مشاركته في كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، التي ودعها مع منتخب بلاده من الدور ربع النهائي على يد فرنسا.