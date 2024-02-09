فيديو | مطالبة محترف الأهلي بـ"الانتقال" إلى الاتحاد .. وهكذا رد اللاعب!

كيف رد نجم الأهلي على مطالبته بالانتقال إلى الاتحاد؟..

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تداول رواد التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو في الساعات القليلة الماضية، لأحد المشجعين الصغار لنادي الاتحاد السعودي؛ وهو يطالب الإسباني جابري فيجا، محترف الأهلي، بالانتقال إلى قلعة العميد.

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فيجا البالغ من العمر 21 سنة، انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، في صيف عام 2023، قادمًا من سيلتا فيجو الإسباني.

الفيديو المنتشر في الساعات الماضية؛ أظهر فيجا وهو يتواجد في أحد المتاجر، حيث أندهش المشجع الاتحادي الصغير، بمجرد رؤيته.

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وذهب هذا المشجع الصغير، إلى النجم الإسباني؛ قائلًا له: "أنت الأفضل.. فلتأتِ إلى الاتحاد"؛ ليرد اللاعب بـ"الابتسامة" فقط، دون أي كلمة.

جدير بالذكر أن فيجا، سجل 4 أهداف وصنع مثلهم، خلال 17 مباراة رسمية مع النادي الأهلي، في بطولتي دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.

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