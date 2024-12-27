فيديو | مصطفى غربال يحبط قطر بـ"قرار تحكيمي حاسم" أمام الكويت في كأس الخليج .. وهكذا تصرف أكرم عفيف!

لقطة مثيرة للجدل في قمة الكويت وقطر..

شهدت قمة الكويت وقطر "الحاسمة"، في بطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون"، لقطة مثيرة للجدل؛ بطلها الحكم الجزائري مصطفى غربال.

منتخب الكويت مستضيف "خليجي 26"، في الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 3 يناير 2025، يواجه نظيره القطري حاليًا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى.

المهاجم القطري يوسف عبدالرزاق سجل هدف التقدم (1-0) لمنتخب بلاده ضد الكويت، في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول؛ إلا أن غربال قام بإلغائه.

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الحكم الجزائري اعتبر أن طارق سلمان، مدافع المنتخب القطري المتقدم داخل منطقة الـ18 الكويتية، قام بعرقلة حارس مرمى الفريق المنافس؛ قبل أن تصل الكرة إلى عبدالرزاق الذي أسكنها داخل الشباك.

نجوم قطر اعترضوا على هذا القرار؛ وذلك بحجة أن الحارس الكويتي هو الذي توجه إلى جسد زميلهم، بالإضافة إلى أن سقوطه كان مبالغ فيه، باعتبار أن الاحتكاك بسيط.

هذه المبررات لم تقنع مصطفى غربال، الذي أصر على إلغاء الهدف؛ خاصة بعد استشارة مساعديه المتواجدين في غرفة تقنية الفيديو "فار".

ورغم الغضب القطري؛ إلا أن نجم المنتخب أكرم عفيف قام بتصرف رائع للغاية، عندما منع زملاءه من الاندفاع نحو غربال؛ حيث طلب منهم الابتعاد، ليتحدث هو معه باعتباره القائد.

جدير بالذكر أن منتخب قطر دخل الجولة الثالثة "الأخيرة" من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج، وهو في "المركز الثالث" بنقطة وحيدة فقط؛ وبفارق 3 نقاط عن الكويت "المتصدرة".