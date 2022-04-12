فيديو | مشهد مؤثر .. نجم بولندا يواسي نجله بعد توديع كأس العالم
ظهر فويتشيك شتشيسني حارس مرمى منتخب بولندا في مشهد مؤثر للغاية بعد الخسارة من منتخب فرنسا بنتيجة 3-1 في دور الستة عشر من منافسات بطولة كأس العالم 2022.
شتشيسني، وبعدما كان أحد أبرز أبطال تأهل منتخب بولندا إلى ثمن نهائي كأس العالم عن المجموعة الثالثة، لم يتمكن من منع كيليان مبابي وأوليفييه جيرو من إمطار شباكه بثلاثة أهداف، جعلت المنتخب البولندي يودع كأس العالم.
وبعد الخسارة من فرنسا، ظهر شتشيسني في مقطع فيديو مؤثر للغاية وهو يحاول منع ابنه من الاستمرار في البكاء بعد الخسارة من فرنسا وتوديع المونديال.
مقطع الفيديو الذي نشرته شبكة "beIN Sports" القطرية الناقلة لبطولة كأس العالم 2022 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يُظهر شتشيسني وهو يحتضن نجله الذي يبكي بشكل متواصل.
مشهــــــد عاطفــــي 😢👨👦— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 4, 2022
الحارس المتألق في البطولة البولندي تشيزني يحاول إقناع ابنه بالتوقف عن البكاء عقب الخسارة أمام فرنسا 🤍🇵🇱#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #فرنسا_بولندا#WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 | #FIFAWorldCup | #POLFRA #POL #FRA pic.twitter.com/ndsm6PSwSh
وحاول شتشيسني مسح دموع ابنه أكثر من مرة دون فائدة، قبل أن يحتضنه ويحمله من النفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس بعيدًا عن الكاميرات.