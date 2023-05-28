فيديو | مشهد من تيد لاسو .. نجم أياكس يضرب أحد الجماهير دفاعًا عن زميله!

الكثير من العنف في الملاعب هذه الأيام.

قام اللاعب الهولندي ستيفن برجويس مهاجم أياكس بالتدخل للدفاع عن أحد زملائه في الفريق بعد مواجهة ناديه أمام نظيره تفينتي في بطولة الدوري.

التدخل كان عنيفًا للغاية ويبدو أن اللاعب كان متأثرًا بنتيجة اللقاء الذي انتهى بفوز أصحاب الأرض بثلاثية مقابل هدف وحيد وبصم على موسم محبط لأياكس.

وأثناء خروجه من الملعب متجهًا نحو حافلة الفريق رصد برجويس أحد جماهير الفريق صاحب الأرض يضايق زميله بكلمات بها بعض العنصرية بحسب ما ذكرت صحيفة "ألخمين داجبلاد".

وفورًا توجه بيرجوس نحو ذلك المشجع وقام بضربه في وجهه دون سابق تحذير، ثم وجه له بعض الكلمات قبل أن يغادر النطاق، في لقطة مكررة من مشهد شهير في مسلسل كرة القدم المعروف "تيد لاسو"، حيث قام قائد فريق ريتشموند بالتعدي على أحد الجماهير جسديًا بسبب حديثه بشكل سيئ عن الفريق.

جدير بالذكر أن أياكس كان قد أنهى موسمه في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الهولندي ليغيب عن دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ سنوات.