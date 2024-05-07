Ali Albulayhi Hilal 2023Getty
أحمد فرهود

فيديو | مشهد صادم .. علي البليهي "يصفع" زميله بعد كلاسيكو الأهلي وهكذا رد نجم الهلال!

الهلالAli Al-BulayhiRenan Lodiالأهليدوري روشن السعودي

تصرف غريب جديد من علي البليهي..

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واصل النجم الدولي علي البليهي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، إثارة الجدل في الشارع الرياضي السعودي، بتصرفاته "الغريبة" مع زملائه والمنافسين.

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البليهي شارك في فوز الهلال "القاتل" أمام الأهلي، بهدفين مقابل واحد، على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة، مساء أمس الإثنين، في الكلاسيكو المؤجل من الجولة 28 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وانتشر مقطع فيديو مثير للجدل، يجمع بين البليهي وزميله البرازيلي رينان لودي، ظهير أيسر الزعيم الهلالي؛ بعد إطلاق حكم الكلاسيكو، صافرة النهاية.

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وظهر لودي في الفيديو، وهو يخطف "شال" الهلال من البليهي؛ ليقوم الأخير بـ"صفع" الظهير البرازيلي على وجهه بكل قوة؛ في مشهد أثار غضب الجماهير السعودية.

لكن.. على ما يبدو أن المشكلة بين ثنائي الهلال، انتهت بشكل سريع، أو أن الموضوع لم يتخط كونه "ممازحة" بين الأصدقاء والزملاء؛ حيث نشر لودي، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، تجمعه مع علي البليهي.

Renan Lodi - Ali Al BulayhiInstagram

جدير بالذكر أن عديد التقارير المحلية والعالمية، أكدت على اقتراب رينان لودي، من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ بعد تقديمه مستويات سيئة، منذ الانضمام إليه في يناير الماضي.

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