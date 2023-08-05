فيديو | مشجع يلاحق ميسي بطلب غريب، والأرجنتيني يستجيب!

المشجع لم يصدق نفسه بعد موافقة ميسي

جنون المشجعين يصاحب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في كل مكان يذهب له، والآن نحن على موعد مع تجربته الجديدة في إنتر ميامي.

صاحب الـ36 سنة انتقل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية إلى الفريق الأمريكي بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، والاحتفاء مستمر به في كل مرة يظهر بها.

بعيدًا عن ما يفعله ميسي على أرض الملعب من خلال تألقه مع فريقه الجديد، سنجد أن المشجعون يلاحقون اللاعب بشوارع ميامي بصفة مستمرة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذه المرة وجد ميسي أحد المشجعين وهو ينتظره أمام سيارته ليطلب منه بتقبيله على وجهه، وهو واحد من أغرب الطلبات التي واجهها النجم الأرجنتيني.

والأغرب من ذلك أن ميسي استجاب سريعًا لطلب هذا المشجع الذي لم يصدق نفسه بموافقة نجم برشلونة السابق على طلبه.

يذكر أن صاحب الـ36 سنة يعيش انطلاقة مميزة مع إنتر ميامي، بتسجيله 5 أهداف في 3 مباريات فقط مع فريقه الجديد.