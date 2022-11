فيديو| مشجع يغيّر أغنية الجزائر الشهيرة نكاية في الكاميرون!

لم ينس المشجعون الجزائريون تفاصيل الخروج المدوي من تصفيات كأس العالم في الثواني الأخيرة لحساب الكاميرون التي تأهلت بدلًا من الخضر إلى كأس العالم.

آخر مظاهر ذلك هو المشجع الجزائري الذي جاء خصيصًا لدعم سويسرا أمام الكاميرون في المباراة التي انتهت لصالح الأول 1-0 بهدف بيرل إمبولو.

المشجع الجزائري عبر عن تشجيعه لسويسرا بطريقة طريفة مستخدمًا جملة "واحد.. اثنان.. ثلاثة.. تحيا الجزائر" الشهيرة التي تعبر دائمًا عن عشق الجزائريين لمنتخب بلادهم.

Un supporter Algérien 🇩🇿 à la sortie du stade de Suisse-Cameroun :



« One two three, viva l’Algérie…



…Quatre, cinq, six, viva la Suisse » pic.twitter.com/OJXdSck99P