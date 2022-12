فيديو | مشجع يطلب من بيلينجهام الانضمام لمدريد وهندرسون يرد!

تدوال جماهير كرة القدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، لأحد الجماهير يتحدث مع جود بيلينجهام نجم بوروسيا دورتموند ومنتخب إنجلترا في حضور زملائه في المنتخب جوردان هندرسون وترنت ألكساندر آرنولد لاعبي ليفربول.

المشجع طلب من بيلينجهام الانتقال إلى ريال مدريد، ولم يعلق اللاعب الشاب بينما رد عليه هندرسون قائلًا: "لن يذهب إلى ريال مدريد".

وواصل المشجع إغراء بيلينجهام بالانضمام إلى ريال مدريد حيث قال له: "من فضلك انضم إلى ريال مدريد، لتحصل على الكرة الذهبية".

بيلينجهام يتواجد على رادار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى بعد أدائه الرائع مع دورتموند، وتعد أبرز الأندية المهتمة بخدماته ريال مدريد وليفربول ومانشستر سيتي.

Hendo tells a Real Madrid fan straight up that he’s not having Bellingham going to Madrid 🤣🤣 pic.twitter.com/SMtWFCREuI