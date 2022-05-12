الأخبار المباريات
انتقالات

فيديو | مشجع يطلب من بيلينجهام الانضمام لمدريد وهندرسون يرد!

هدى عزيز
6:20 م غرينتش+3 5‏/12‏/2022
Henderson-Bellingham
بيلينجهام بين ريال مدريد وليفربول .. أين يحط الرحال؟

تدوال جماهير كرة القدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، لأحد الجماهير يتحدث مع جود بيلينجهام نجم بوروسيا دورتموند ومنتخب إنجلترا في حضور زملائه في المنتخب جوردان هندرسون وترنت ألكساندر آرنولد لاعبي ليفربول.

المشجع طلب من بيلينجهام الانتقال إلى ريال مدريد، ولم يعلق اللاعب الشاب بينما رد عليه هندرسون قائلًا: "لن يذهب إلى ريال مدريد".

وواصل المشجع إغراء بيلينجهام بالانضمام إلى ريال مدريد حيث قال له: "من فضلك انضم إلى ريال مدريد، لتحصل على الكرة الذهبية".

بيلينجهام يتواجد على رادار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى بعد أدائه الرائع مع دورتموند، وتعد أبرز الأندية المهتمة بخدماته ريال مدريد وليفربول ومانشستر سيتي.

الجدير بالذكر أن منتخب إنجلترا ضرب موعدًا ناريًا مع فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2022 قطر.

اختيارات المحررين

اتصل بنا
شروط الخدمة
سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة © 2022 Goal (السعودية):. المعلومات الواردة في Goal (السعودية) يجب أن لا تنشر, تبث, تعاد كتابتها أو توزيعها من دون اذن مسبق من Goal (السعودية)