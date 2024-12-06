فيديو | مشجع يستفز جوارديولا بسبب الخسارة.. رد فعل الإسباني كارثي!

المدرب الإسباني يعرف جيدًا مدى صعوبة الفترة التي يمر بها!

انتشر كالنار في الهشيم مقطع فيديو للمدرب الإسباني بيب جوارديولا وهو يدخل في مشادة كادت تتطور لعراك بالأيدي مع أحد المشجعين أثناء سيره في الشارع بعد إحدى المباريات.

المشجع الذي نشر الفيديو عبر منصة "إكس" من مشجعي ليفربول، لكن على الأرجح فإن هذه المباراة المذكورة كانت مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي التي خسرها مانشستر سيتي من مانشستر يونايتد، لأن "بيب" كان يرتدي نفس البذلة تقريبًا في تلك المباراة.

المشادة حدثت بين المشجع وبيب، حين رآه المشجع يسير على عجل ومعه رجلان في تأمينه، فوجه له بعض الشتائم قبل أن يذيلها بعبارة: "هذا لأنك خسرت!".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هنا التفت له جوارديولا وكاد يوجه له الضربات، وهو يقول له: "هل تريد أن أجعلك تعرف من الذي خسر؟" ليقوم الرجلان بالسيطرة على المدرب الإسباني بعد ذلك وينتهي الموقف.

يعاني بيب من فترة سيئة في مشواره الكروي، لكنه بعض الشيء بدأ في التعافي بفوز فريقه على نوتنجهام فورست، وقد كان هذا أول فوز بعد 7 مباريات لم يذق فيها فريق بيب طعم الانتصار.