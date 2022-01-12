فيديو| مشجع مكسيكي يحطم شاشة التلفاز بسكين بعد هدف سالم الدوسري!

لم يتحمل خروج بلاده من كأس العالم 2022

حققت المكسيك الفوز على المنتخب السعودي 2-1 في آخر مباراة في دور المجموعات يوم الأربعاء، لكن النتيجة لم تكن كافية للوصول إلى دور الستة عشر من كأس العالم 2022 ليتركوا مكانهم لبولندا التي كان لديها فارق أهداف أفضل في المجموعة الثالثة على الرغم من هزيمتها 2-0 أمام الأرجنتين.

عقب المباراة، ظهر مقطع فيديو لمشجع مكسيكي يحطم تلفازه بعد إقصاء منتخب بلاده من كأس العالم.

يبدأ المقطع بلكمه للتليفزيون وضربه بشكل متتالٍ ثم يعود بسكين ليكسّر ما تبقى من الشاشة.

Mexican fan yesterday 😡🔪 🇲🇽 pic.twitter.com/ArOulJ50qP — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) December 1, 2022

المكسيك كانت قريبة للغاية من التأهل بالأخص مع التفوق الكامل على المنتخب السعودي، لكن لوائح التأهل لم تكن كافية لتأهل المنتخب إلى الأدوار الإقصائية.