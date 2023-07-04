فيديو | مشاهد دامية ومشجع مطعون في مواجهة قطر والمكسيك بالكأس الذهبية

اشتباكات عنيفة بين الجماهير المكسيكية

واقعة مؤسفة شهدتها مباراة قطر والمكسيك في بطولة الكأس الذهبية، بتعرض أحد المشجعين لإصابة قوية في صدره خلال أحداث اللقاء.

المواجهة التي أقيمت بين الفريقين في بطولة الكأس الذهبية بالمكسيك انتهت بفوز قطر بهدف دون رد، وشهدت بعض الأحداث المؤسفة في المدرجات.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نشرت بعض الصور لمشجع مكسيكي والدم يتدفق من صدره، بعد تعرضه لطعنة في شجار بين المشجعين على ملعب "Levi's".

وأوضحت أن الشرطة تلاحق الرجل الذي يشتبه في قيامه بطعن هذا المشجع خلال أعمال عنف مؤسفة حدثت في المدرجات، وتسببت في ترك المشجع المصاب في حالة حرجة بالمستشفى.

وأظهرت بعض لقطات الفيديو مجموعة من مشجعي المكسيك يتقاتلون فيما بينهم خلال سير المباراة، حيث شوهد أحد الأشخاص وهو يقترب من الاشتباكات ملوحًا بسكين فوق رأسه وقام برميها نحو الجماهير.

وبحسب شهود عيان استمر القتال بين المشجعين حوالي 10 دقائق، حيث استخدم المشجع المصاب الماء وقميص منتخب المكسيك من أجل إيقاف النزيف بالقرب من كتفه.

جدير بالذكر أن الشرطة المكسيكية حددت ملامح المشتبه فيه، وأكدت أن عمره يتراوح بين 25 إلى 35 عامًا وتحاول العثور عليه في أسرع وقت ممكن.