فيديو | مشاجرة ورش ماء .. بودولسكي يُطرد من بطولة خيرية ينظمها!

تصرف غير مبرر من بودولسكي.

تعرض الألماني لوكاس بودولسكي إلى الطرد خلال بطولة كرة قدم خيرية ينظمها بنفسه، بعد مواجهة غاضبة مع حكم.

نجم منتخب ألمانيا السابق كان يتنافس في كأس "Schauinsland Reisen" مع فريقه الحالي جورنيك زابجه البولندي، حيث واجه خمسة فرق أوروبية أخرى في ملاعب داخلية.

بودولسكي شارك في تلك البطولة الخيرية لعدة سنوات، ومع ذلك، وخلال مباراة نصف النهائي أمام روت فايس إيسن الألماني، سارت الأمور على أسوأ شكل ممكن بالنسبة إلى نجم آرسنال الإنجليزي السابق.

المباراة شهدت العديد من الأخطاء، وقام بودولسكي بإسقاط أحد لاعبي الفريق المنافس داخل منطقة الجزاء، لينتفض اللاعب الألماني في وجه الحكم الذي قرر بدوره إشهار البطاقة الحمراء في وجه اللاعب.

ولم تتوقف فورة غضب بودولسكي عند هذا الحد، حيث قام برش الماء في اتجاه الحكم بعد طرده ووصوله إلى مقاعد البدلاء.

الطرد كان مكلفًا بالنسبة إلى فريق جورنيك زابجه، بعدما تمكن الفريق الألماني من تسجيل هدف متأخر لتحقيق الفوز.