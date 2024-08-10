استفزاز متعمد للاعبي المانشافت

شهدت مباراة هولندا وألمانيا، في نهائي لعبة هوكي الرجال بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، شجارًا عنيفًا بين لاعبي الفريقين بعد أن قام أحد اللاعبين بإيماءة مثيرة للجدل.

وحصلت هولندا على الميدالية الذهبية في منافسات الهوكي للرجال بعد تغلبها على ألمانيا في المباراة النهائية بركلات الترجيح، مع انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل (1-1).

وعقب تنفيذه الركلة الأخيرة لهولندا (ركلة الفوز)، استفز دوكو تيلجينكامب، لاعبي المنافس عندما احتفل بطريقة مبالغ فيها، حيث قام بإشارة الصمت تجاه حارس المرمى الألماني وصفع خوذته وهو يستدير بعيدًا للاحتفال.

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وتسبب هذا التصرف في انفجار غضب اللاعبين الألمان، حيث تواجهوا على الفور نحو اللاعب الهولندي البالغ من العمر 22 عامًا، واشتبكوا معه ليتدخل لاعبو الفريقين والموظفين، حيث اضطر الهولندي فلوريس ميدندورب إلى منع الألماني نيكلاس فيلين من الوصول إلى تيلجينكامب.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، حيث واصل تيلجينكامب استفزاز لاعبي ألمانيا من خلال إخراج لسانه، بينما أطلقت قطاعات من الجمهور صيحات الاستهجان.

وبعد انتهاء هذه الأحداث أدرك دوكو حجم الخطأ الذي ارتكبه، واعتذر للحارس الألماني، قائلًا: "بعد فوات الأوان، لم يكن ينبغي لي أن أذهب إليه، أنا نادم على ذلك وأعتذر أيضًا، كان يجب أن أنصرف بهدوء، لم يكن ما فعلته ذكيًا على الإطلاق".