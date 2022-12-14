فيديو| مراسلة أرجنتينية لميسي: الشعب لن ينسى ما فعلته أيًا كانت نتيجة النهائي!

أحمد مجديأحمد مجدي
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كأس العالمالأرجنتينليونيل ميسيفيديو

التقدير الذي يستحقه نجم الألبيسيلستي

لحظات من الفخر يعيشها الشعب الأرجنتيني برمته خلال تلك الأيام بسبب التألق الاسثنائي لمنتخب التانجو وقائده ليونيل ميسي، تألق دفع الكثيرين للاعتراف بأن الرجل يبذل قصارى جهده من أجل تتويج لا يريد أن يغيب عن خزائنه.

في خضم هذا الأمر، تأتي شهادات الإعلاميين الأرجنتينيين أنفسهم حاملة التقدير الشديد لليونيل ميسي وما يقوم به في قطر.

آخر هذه الإشادات أتى من المراسلة صوفيا مارتينيز، التي ذهبت إلى ليونيل ميسي عقب المباراة وأدلت بكلمات مؤثرة أشادت فيها بميسي ومنحته ما يستحق من التقدير.

وقالت مارتينيز لميسي عقب مباراة كرواتيا: "أريد أن أقول لك شيئًا وليس سؤالًا، هناك شيء ما لن يستطيع أحد سلبه منك وهو الشعور الذي منحته للأرجنتينيين، قمت بكل ما ينبغي ولن يسلبك أحد هذا، أتمنى أن تحمل هذا في قلبك دائمًا".

وأضافت: "لقد أثرت على كل أطفال الأرجنتين، يحملون قميصك الأساسي والاحتياطي، الأصلي وغيره، الكل يفعل ذلك، شكرًا من أجل كل شيء، من أجل هذه اللحظات من السعادة أيًا كانت النتيجة، أعتقد أن هذا أكثر أهمية من كأس العالم".

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أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟

  • 78766فرنسا، 2018
  • 56614ألمانيا، 2014
  • 107615إسبانيا، 2010
  • 38865إيطاليا، 2006
281860 الأصوات
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