فيديو | مدرب جريميو: ميشايل يرغب في الانضمام لنا ومشكلة الهلال تعطله

هل يرحل اللاعب البرازيلي عن الهلال؟

Shahid

أكد ريناتو جاوشو مدرب نادي جريميو البرازيلي، على أنه تواصل بالفعل مع ميشايل ديلجادو لاعب نادي الهلال، من أجل الانضمام لفريقه، مشيرًا إلى أن المشكلة التي يقع فيها النادي السعودي هي من تعطل الصفقة.

ويعاني نادي الهلال من منعه من قيد لاعبي جدد في قائمته، بسبب مشكلة محمد كنو الذي قام بتجديد عقده مع الزعيم، على الرغم من توقيعه على عقود انضمامه لنادي النصر.

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جاوشو قال خلال تصريحات انتشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لدي اهتمام بميشايل، وتحدثت معه بالفعل 3 مرات من أجل قدومه هنا، فهو في قائمتي ويعجبني كثيرًا".

وتابع: "لكن المشكلة الوحيدة حاليًا هي لناديه الحالي مع الفيفا، وإذا حل الهلال المشكلة مع الاتحاد الدولي، محتمل أن يوافقوا على رحيله، ووقتها سنبدأ ببعض الإجراءات التي ستمكنه من القدوم إلى مدينة بورتو أليجري".

واختتم مدرب جيريميو تصريحاته قائلًا: "ميشايل لديه الرغبة الحقيقية في الانتقال إلى فريقنا، وتواصلت معه خلال آخر 3 أشهر، وولكن يجب أن ننتظر ما سيحدث مع ناديه".

Shahid