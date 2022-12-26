فيديو | مدرب النصر يعتدي على مشجع نصراوي عقب التعادل مع الهلال

يبدو أن ستيفان جوبارد؛ المدرب المساعد للفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني للنصر السعودي، لم يتقبل انتقادات الجماهير عقب التعادل أمام الهلال.
العالمي استضاف الزعيم اليوم الإثنين، ضمن الجولة العاشرة من دوري ورشن السعودي، في لقاء حسمه التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.
عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهدShahid
وعقب المباراة، انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجوبارد متجهًا لمدرجات النصراويين، ليقوم بمحاولة الاعتداء بالأيدي على مشجع للعالمي، ولولا تدخلات الحاضرين لتطور الموقف.
لم يتضح تحديدًا سبب انفعال المدرب، لكن يظهر في الخلفية أحد الحاضرين مرددًا: "هو لا يتحدث عنك، لا تلمس أي شخص هنا"، ليبدو أن المشجع قد قام بسب أحد أفراد الجهاز الفني للنصر.
يذكر أن العالمي يتصدر جدول الترتيب حاليًا برصيد 23 نقطة متفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن أقرب منافسيه، فيما يأتي الزعيم في المركز الرابع برصيد 21 نقطة.
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