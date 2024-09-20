فيديو | "أثبت نجاحه بعيدًا عن عالم كرة القدم!" .. محمد نور يفاجئ لاعب كونج فو

اسم محمد نور مقترن بالنجاحات دائمًا..

يبدو أن نجاح محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد ومنتخب السعودية، لا يقتصر على كرة القدم فقط؛ بل أمتد إلى عالم "الكونج فو".

نور البالغ من العمر 46 سنة، أحد أفضل اللاعبين في تاريخ المملكة العربية السعودية؛ حيث مثّل الاتحاد في الفترة من 1996 إلى 2016، تخللها فترة إعارة لنادي النصر، لمدة موسم رياضي واحد فقط، مع ارتدائه قميص المنتخب الوطني لـ13 سنة كاملة.

وفي هذا السياق.. انتشر مقطع فيديو مساء اليوم الجمعة، لأسطورة الاتحاد والمنتخب السعودي، وهو يتحدى أحد لاعبي "الكونج فو".

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هذا التحدي قائم على قياس "ردة فعل" محمد نور، عند هجوم لاعب "الكونج فو" عليه؛ حيث أظهر الفيديو ثبات أسطورة الاتحاد في مكانه، دون أي حركة.

وقال نور عن ذلك: "الحمد لله.. لم أتحرك أبدًا"؛ ليؤكد لاعب "الكونج فو"، بأن أسطورة الاتحاد والسعودية جاهز لممارسة الألعاب القتالية.