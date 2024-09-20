فيديو | بـ"الزي السعودي" .. نيمار يشارك في صنع "لوحة فنية" للأمير محمد بن سلمان

نيمار يندمج في المجتمع السعودي سريعًا..

رغم قتاله للعودة من الإصابة؛ إلا أن الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح نادي الهلال السعودي، حرص على المشاركة في احتفالات "اليوم الوطني"، مع زملائه في الفريق الأول لكرة القدم.

نيمار دخل المرحلة الأخيرة للشفاء من إصابة "القطع في الرباط الصليبي"، التي تعرض لها في شهر أكتوبر من عام 2023، خلال مشاركته مع منتخب البرازيل الأول لكرة القدم ضد الأوروجواي، ضمن منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وفي هذا السياق.. نشر الإعلامي الرياضي عبدالله الحنيان عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مقطع فيديو رائع للساحر البرازيلي، على هامش احتفالات الهلال باليوم الوطني، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وظهر نيمار في مقطع الفيديو، الذي لا يتخطى مدته الـ11 ثانية فقط؛ وهو يرتدي الزي السعودي، ويشارك في صنع لوحة فنية لـ"صورة" سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

جدير بالذكر أن نيمار البالغ من العمر 32 سنة، لن يستطيع المشاركة مع الزعيم الهلالي، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، قبل شهر يناير القادم، بعد استمرار رفع اسمه من القائمة المحلية؛ بينما سيكون بإمكانه خوض منافسات النخبة الآسيوية قبل هذا الوقت، فور عودته من الإصابة.