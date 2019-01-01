فيديو - محترف نادي الاتحاد السابق يعتنق الإسلام
ماجد جزر فيسبوك تويتر
تداول متابعي موقع التوصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو للاعب البرازيلي سيرجيو ريكاردو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السابق مؤكدًا فيه اعتناقه الإسلام.
محمد سويد لاعب نادي الاتحاد السابق نشر عبر حسابه على “تويتر” مقطع فيديو يظهر فيه ريكاردو وهو يشكر الله على نعمة دخوله في الإسلام، مؤكدًا أن هذا القرار هو أفضل قرار اتخذه في حياته.
وغرد سويد قائلاً : “الحمدالله والشكر لله الكابتن سيرجيو ريكاردو اللاعب البرازيلي الشهير نجم وهداف نادي الاتحاد يعتنق الإسلام ويشهد بأن لا إله إلا الله ويشهد بأن محمد رسول الله”.
🚨 خلال حواره مع إحدى الإذاعات البيروفية.. كاريللو قال كلمته الأخيرة 💁♂️ pic.twitter.com/mdtsRw2i4P— جول العربي - Goal (@GoalAR) May 22, 2019
وأضاف سويد مُغردًا “جاء لزيارة جدة في رمضان فدخل الإسلام اليوم الأربعاء 17 رمضان 1440 دعواتكم للكابتن سيرجيو بكل خير”.
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وظهر ريكاردو في مقطع فيديو وهو يشكر الله على نعمة دخوله الإسلام، مشيرًا إلى أن هذا أفضل قرار اتخذه بحياته.
يُذكر أن البرازيلي ريكاردو يمتلك تاريخًا طوياً في الكرة السعودية حيث لعب لأندية الاتحاد والأهلي والهلال.
الحمدالله والشكر لله— محمد سويد (@MohammedSawid) May 22, 2019
الكابتن سيرجيو ريكاردو اللاعب البرازيل الشهير نجم وهداف نادي الاتحاد
يعتنق الإسلام
ويشهد بأن لا أله الا الله ويشهد بأن محمد رسول الله
جاء لزيارة جده في رمضان فدخل الإسلام
اليوم الأربعاء 17 رمضان 1440
دعواتكم للكابتن سيرجيو بكل خير pic.twitter.com/RHCsHiQmpN