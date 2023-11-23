فيديو | محترف الهلال السابق من السرطان إلى الانضمام لهذا الفريق رسميًا!

محترف الهلال السابق يعود إلى الملاعب من جديد

بشكل رسمي.. انضم المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو، إلى فريقه الجديد؛ بعد رحيله عن العملاق السعودي الهلال، في صيف العام الحالي.

الهلال استغنى عن هيون سو، في صيف العام الحالي؛ بعد تأكد إصابته بـ"ورم سرطاني" حميد، وفي ظل تعاقد الفريق الأول لكرة القدم، مع صفقات عالمية ضخمة.

وفي هذا السياق.. أعلن نادي الغرافة القطري، في مقطع فيديو مبهر مساء اليوم الخميس، التعاقد مع المدافع الكوري الجنوبي رسميًا، في صفقة انتقال حر.

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وظهر مدافع الهلال السابق في المقطع؛ وهو يقول: "جانج عاد"؛ وذلك ردًا على رسائل الدعم التي وُجِهت له أثناء مرضه، وتطالبه بعدم الاستسلام.

جانج هيون سو البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى نادي الهلال في يوليو 2019، قادمًا من إف سي طوكيو الياباني؛ حيث خاض 146 مباراة مع الفريق الأول، متوجًا بـ8 بطولات رسمية.