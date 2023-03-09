فيديو | محاولات تهدئته لم تفلح .. كريستيانو رونالدو ينفعل عقب الخسارة أمام الاتحاد

هذه الخسارة هي الثانية على التوالي لرونالدو أمام الاتحاد

غضب جم اجتاح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، عقب الهزيمة أمام النصر للمرة الثانية على التوالي له.

العالمي سقط خارج أرضه أمام العميد بهدف نظيف، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي.

وعقب نهاية المباراة، ذهب الدون لتحية الجمهور النصراوي الحاضر لدعم الفريق في المدرجات، لكنه لم يخفي غضبه من الهزيمة، إذ انفعل عندما حاول زميله عبد الإله العمري تهدئته، متعجبًا من انهيار الفريق أمام النمور.

وواصل صاروخ ماديرا انفعاله وقام بركل زجاجات المياة أثناء دخوله لغرف خلع الملابس، خاصةً وأن فريقه خسر الصدارة بهذه الهزيمة.

الهزيمة جمدت رصيد العالمي عند النقطة 46، فيما ارتقى العميد إلى الصدارة برصيد 47 نقطة.

جدير بالذكر أن رونالدو خسر أول مباراة له أمام الاتحاد في يناير الماضي بنتيجة 3-1، وودع فريقه على إثرها كأس السوبر السعودي.