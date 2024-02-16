فيديو | "محادثة تاريخية" بين جورج جيسوس ونيمار تكشف عن هدف الهلال الكبير!

كواليس مثيرة من داخل نادي الهلال..

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أجرى البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، "محادثة مطولة" مع الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم، على هامش تدريبات يوم الجمعة.

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نيمار عاد إلى العاصمة السعودية "الرياض"، خلال اليومين الماضيين؛ لإكمال عملية تعافيه من إصابة "قطع الرياط الصليبي"، التي تعرض لها في شهر أكتوبر الماضي.

وخلال المحادثة الثنائية بينهما.. ركز جيسوس على "رقم" الهلال التاريخي؛ بتحقيق 21 انتصارًا متتاليًا في جميع المسابقات، والذي وصل إليه بعد الفوز على سباهان أصفهان الإيراني، يوم الخميس الماضي.

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وأكد المدير الفني البرتغالي للاعبه البرازيلي، على أن هدف الزعيم الهلالي الأكبر الآن؛ هو تجاوز "رقم" نادي أياكس أمستردام الهولندي، ودخول موسوعة "جينيس"؛ ليرد نيمار منبهرًا: "شيء رائع".

ويملك نادي ذا نيو سينتس الويلزي، "الرقم القياسي" في سلسلة الانتصارات المتتالية عبر التاريخ، بـ27 مباراة في موسم 2016-2017؛ يليه أياكس أمستردام بـ26 فوزًا، والذي حققهم في موسم 1971-1972.

ويتساوى الهلال حاليًا مع العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي بـ21 انتصارًا متتاليًا؛ حيث يسبقهما أيضًا كوريتيبا البرازيلي "24" وبايرن ميونخ الألماني "23 فوزًا"، وفريق العاصمة الإسبانية ريال مدريد بـ22 فوزًا.

جدير بالذكر أن أرقام جميع هذه الفرق توقفت حاليًا؛ حيث يعتبر الهلال الوحيد القادر على كسر رقم أياكس أمستردام، والتساوي مع النادي الويلزي أو تخطيه.

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