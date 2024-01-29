فيديو مثير للجدل .. حارس ليونيل ميسي يؤمنه في مواجهة الهلال بـ"طريقة غريبة"

حارس ليونيل ميسي يثير الجدل بلقطة نادرة الحدوث في ملاعب كرة القدم..

انتشر مقطع فيديو مثير للجدل، على هامش مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي ضد إنتر ميامي الأمريكي؛ بطله الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

الهلال فاز (4-3) على إنتر ميامي، مساء يوم الإثنين، في أولى مباريات كأس "موسم الرياض"، التي تنظمه الهيئة العامة للترفيه، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

وأثناء المباراة.. ظهر حارس ميسي الشخصي؛ وهو يقوم بـ"حماية" اللاعب من خارج أرضية المستطيل الأخضر، حيث كان يجري معه في كل مكان.

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وعندما كان الأسطورة الأرجنتينية، يهاجم نادي الهلال، ظهر حارسه من خارج المستطيل الأخضر، وهو يركض معه ناحية الهجوم، وعندما كان اللاعب يعود للدفاع، كان الحارس الشخصي يعود معه.

وظل حارس ليونيل ميسي يقوم بهذا المشهد الغريب والنادر الحدوث في ملاعب كرة القدم، حتى وقت استبدال ليو، في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

جدير بالذكر أن ميسي، يستعد للمشاركة مع إنتر ميامي، في المباراة الثانية بكأس "موسم الرياض"، عندما يلتقي النصر السعودي، بقيادة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في الأول من فبراير 2024.