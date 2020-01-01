العدالة v الهلال

بث مباشر: شاهد مباراة العدالة ضد الهلال في الدوري السعودي 2020

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الهلال - الفتح - جيوفينكو
شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة العدالة ضد الهلال في الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020، والتي تقام في مدينة الأمير عبد الله بن جلوي

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العدالة 0 × 4 الهلال

ترتيب هدافي الدوري السعودي

تشكيل العدالة:

يبدأ المدرب جيوفاني بالتشكيل التالي:

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    التشكيل | 4-4-2

    علي المزيدي
    عبد الله اليوسف - بدر النخلي - راضي الراضي - أحمد السلطان
    ميدوين بيتيجي - عوض اليامي - نادر المولد - آداما تراوري
    نايف هزازي - كارولوس

    البدلاء: محمد المقهوي - رياض شراحيلي - حسين العيسى - عبد العزيز مجرشي - أليو سيسيه - بدر السليطين - أحمد الناظري - خالد دبيش - مرتضى البريه.

    تشكيل الهلال:

    يبدأ لوشيسكو بالتشكيل التالي:

    التشكيل | 4-2-3-1

    عبد الله المعيوف
    ياسر الشهراني - محمد جحفلي - جانج هيون سوو -عبد الله العليان
    محمد كنو - جوستافو كوييار
    كارلوس إدواردو - سيباستيان جيوفينكو - سالم الدوسري
    بافيتيمبي جوميس

    البدلاء: محمد الواكد - عبد الله الحافظ - علي البليهي - أمير كردي - ناصر الدوسري - محمد الشلهوب - أندريه كارييو - صالح الشهري - عمر خريبين.

    الهدف الأول للهلال عن طريق جوميس في الدقيقة 30

    الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 75 بتوقيع بافيتيمبي جوميس

    الهدف الثالث للهلال عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 79

    الهدف الرابع للهلال عن طريق خريبين في الدقيقة 92

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