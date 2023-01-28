فيديو | ما هي حقيقة توديع مودريتش للاعبي ريال مدريد للانضمام إلى النصر؟

هل حُسم انتقال النجم الكرواتي إلى نادي النصر؟

Shahid

انتشر مقطع فيديو مصور للنجم الكرواتي لوكا مودريتش، وهو يقوم بمصافحة زملائه في نادي ريال مدريد، أكد البعض أنه يودعهم قبل الانتقال إلى نادي النصر، فما هي حقيقة هذا الفيديو؟

وقدم نادي النصر عرضًا إلى لوكا مودريتش من أجل إقناعه بالانتقال إلى الدوري السعودي، ومازال اللاعب الكرواتي يدرسه.

وبعد انتشار فيديو مصافحة لوكا لزملائه في غرفة ملابس ريال مدريد، اتضح أن هذا الفيديو يعود إلى مباراة الفريق أمام أتلتيكو مدريد، في مباراة كأس ملك إسبانيا.

وكان الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد قد نشر الفيديو بالفعل أمس الجمعة، معلقًا عليه: "ليلة العناق والعودة في النتيجة، في يوم الديربي".

واعتاد لاعبو ريال مدريد على حرص مودريتش دائمًا بعد كل انتصار، على التوجه إلى جميع اللاعبين، ومصافحتهم وتهنئتهم بعد تحقيق الانتصار، ولا علاقة بين هذا الأمر وانتقاله إلى نادي النصر.

Shahid