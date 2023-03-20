انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لاحتفالات لاعبي برشلونة بهدف الانتصار في الكلاسيكو على غريمهم ريال مدريد، لكن من الواضح أن الاحتفالات بين اللاعبين والجماهير كانت عنيفة للغاية.
برشلونة فاز على ريال مدريد بهدفين لهدف، بعد التأخر في النتيجة عند الدقيقة التاسعة بهدف ذاتي من رونالد أراوخو، بينما سجل سيرجي روبيرتو هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع قبل صافرة نهاية اللقاء، سجل فرانك كيسييه هدف الفوز لصالح البلوجرانا، ليشعل الفرحة في قلب كامب نو.
احتفالات لاعبي البرسا كادت تتحول إلي شجار مع الأشخاص حول الملعب، وظهر الغضب جاليًا على وجه رونالد أراوخو من التدافع حول اللاعبين للاحتفال بالهدف الثاني.
برشلونة بانتصاره على ريال مدريد، رفع رصيده إلى 68 نقطة، بفارق 12 نقطة عن الوصيف بعد مرور 26 جولة من الدوري الإسباني.
يذكر أن برشلونة سيواجه إلتشي بعد نهاية التوقف الدولي يوم 1 إبريل القادم في الجولة ال27 من الدوري الإسباني.
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