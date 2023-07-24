فيديو | ماني يتجاهل صحفي: تحاول قتلي كل يوم!

ساديو ماني يرد بطريقته الخاصة.

تعرض أحد الصحفيين المتابعين لنادي بايرن ميونخ لموقف صعب للغاية رفقة النجم السنغالي ساديو ماني، الذي كان يغادر مقر النادي أثناء وقوع ما حدث.

جاء هذا في مقطع فيديو انتشر بسرعة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وكان السر في انتشاره رد الفعل الذي لم تعتده الجماهير من ساديو ماني.

وذهب الصحفي تجاه ماني ليحصل منه على تصريحات لصالح صحيفته، لكنه وجد النجم السنغالي يتجاهله في البداية فكرر سؤاله دون جدوى.

وأخيرًا رد ماني ولكنه لم يرد بالشكل الذي كان يسعى له الصحفي، فوجده ينظر له ويقول: "أنت تقتلني كل يوم، الآن تريد أن أتحدث معك؟".

جدير بالذكر أن ماني كان قد عانى من مشاكل عديدة في صفوف بايرن ميونخ، وارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى الدوري السعودي، لكن شيئًا لم يحدث حتى الآن.