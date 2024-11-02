فيديو | مُوقف محرج لمهاجم الهلال خارج أسوار "المملكة أرينا" بعد الديربي!

لماذا لم يرحل مع حافلة الزعيم؟

تسبب المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، لاعب الهلال السعودي، في حالة جدل بين جماهير الكرة السعودية، بعد ظهوره في موقف غريب بعد مباراة ديربي الرياض أمام النصر.

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وحسم التعادل الإيجابي (1-1)، ديربي الرياض بين النصر والهلال أمس الجمعة على ملعب الأول بارك بالعاصمة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وفي واحدة من أغرب المواقف التي تلت مباراة الديربي، نشر أحد مشجعي نادي الهلال مقطع فيديو على حسابه الشخصي بمنصة "سناب شات"، يظهر خلاله المهاجم البرازيلي وهو يترجل خارج أسوار ملعب "المملكة أرينا".

وعلق المشجع السعودي على الفيديو "فجأة لقيت جنبي ليوناردو"، حيث بدا ليوناردو ينتظر سيارة تقله للرحيل عن الملعب، بعد انتهاء مباراة الديربي، مما فتح باب التساؤلات بين الجماهير عن سبب عدم رحيله في حافلة الفريق ومغادرة الملعب بمفرده.

وكان الهلال قد تعاقد مع ليوناردو خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، قادمًا من بنفيكا البرتغالي، مقابل 40 مليون يورو، قبل أن يشارك في 3 مباريات سجل خلالها هدفًا واحدًا.

وفشل "العالمي" في إيقاف السلسلة التاريخية للهلال من دون هزيمة ليصل إلى 56 مباراة، حيث يتفرد "الزعيم" بهذا الإنجاز متجاوزًا أهلي جدة، الذي سبق وأن وصل إلى 55 مباراة بلا خسارة.

وبهذه النتيجة، واصل الهلال تصدره لجدول الدوري، بعد أن رفع رصيده إلى 25 نقطة، بينما استمر النصر في مركزه الثالث برصيد 19 نقطة.