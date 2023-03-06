فيديو | ماذا يقول للحكام؟ .. فهد المفرج يضع الهلال في مرمى التشكيك!

موقف فهد المفرج خلال مواجهة الهلال والفتح أثار شكوك جماهير الأندية المنافسة

شهدت مواجهة الهلال والفتح، أمس الإثنين، لقطة بطلها فهد المفرج؛ المدير التنفيذي لكرة القدم في الزعيم، أثارت استياء جماهير الأندية المنافسة.

الزعيم سقط أمام النموذجي في عقر داره بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن مؤجلات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

وبين شوطي المباراة، ووقتما كان الهلال متأخرًا بهدف وحيد، ظهر المفرج في حديث جانبي مع البرتغالي أرتور دياز؛ حكم الساحة في اللقاء، ويبدو وكأنه متساء من شيء ما.

وعلى خلفية انتشار الفيديو، تصدر وسم "ماذا يقول فهد المفرج للحكام؟" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في السعودية، وبدأ خلاله جمهور الأندية المنافسة للهلال في التشكيك في مسؤولي الزعيم.

يذكر أن الهلال يحتل حاليًا المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، ولا يزال له مباراتين مؤجلتين، بينما يبتعد عن الصدارة بفارق 13 نقطة.